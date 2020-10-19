وزارة الرياضة توجها إنذاراً لأندية الهلال والنصر والاتحاد و الاهلي و القادسية

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أعلنت وزارة الرياضة مساء اليوم الاثنين أن فريق عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية يوجه إنذارًا رسميًّا لخمسة أندية من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، على أثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية .

وقالت الرياضة في بيانها : وجّه فريق عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية اليوم الإثنين ، إنذاراً رسمياً لخمسة أندية من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على إثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية لمقرات تلك الأندية ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وإجراءاتها المالية والإدارية.

وتلقت إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية إنذارات رسمية بسبب عدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية، مما يعد مخالفًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعليمات ذات الصلة، وقد تضمنت الإنذارات التأكيد على ضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي وعدم تكرار ذلك مستقبلاً تحاشياً لأي عقوبات إضافية.

وشملت الزيارات الميدانية أندية (الهلال – النصر – الاتحاد – الأهلي – الاتفاق – القادسية – أبها – ضمك)، حيث تم الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل في إداراتها المالية والقانونية والفنية وأقسام العلاقات والإعلام، كما تم مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع الأندية وملفاتها الداخلية.