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مجلس الوزراء الكويتي يرحب بإتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى في اليمن

مجلس الوزراء الكويتي يرحب بإتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى في اليمن
http://almnatiq.net/?p=913795
المناطق - واس

رحّب مجلس الوزراء الكويتي، بإتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى في اليمن بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.
جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في قصر السيف.

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