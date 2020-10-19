بومبيو يعلن إرسال مساعدات لإعادة اعمار احياء بيروت المتضررة من انفجار المرفأ

المناطق - وكالات

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات لإعادة إعمار الأحياء المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس عون، تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو​، تم خلاله استعراض العلاقات اللبنانية – الأميركية الثنائية، والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ​ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية.

وشكر ​عون​، بومبيو على الدور الذي تلعبه ​الولايات المتحدة​ كوسيط مسهّل للتفاوض، مؤكدا أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر.