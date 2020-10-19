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الحصيني :هطول أمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري
http://almnatiq.net/?p=913805
المناطق - الرياض

توقع باحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، نشاط رياح متوسطة غدًا الثلاثاء على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والكويت والأمارات والربع الخالي وشمال شرق منطقة مكة وشرق نجران.

وأكد على ضرورة السفر فجرًا في الساعات المتأخرة من الليل وذلك حفاظًا على واجهة السيارات على طريق الرياض الشرقية.

كما توقع تأثير منخفض جوي يتمركز في وسط البحر المتوسط على شمال مصر وشرق البحر المتوسط ” فلسطين و لبنان وسوريا والأردن ” بأمطار من متوسطة الى غزيرة نهاية هذا الأسبوع.

وأشار إلى احتمال امتداد آثاره على أجزاء من شمال المملكة من تحت المتابعة.

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