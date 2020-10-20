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الجيش اليمني يشنُّ هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي بمديرية دمت

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الجيش اليمني يشنُّ هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي بمديرية دمت

الجيش اليمني يشنُّ هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي بمديرية دمت
http://almnatiq.net/?p=913813
المناطق - الرياض

شنَّ الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية، هجوماً واسعاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية دمت بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا.
وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إنّ الجيش هاجم مواقع الميليشيا الإرهابية في منطقة محقن والمضراب والعرفاف وصولاً إلى الخط العام جنوب مديرية دمت ومنطقة سوُن والرحبة غرب مريس بالمحافظة.
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا، فيما تمكَّن الجيش اليمني من تدمير عربة وعدد من الأطقم القتالية التابعة للمليشيات، واستعادوا كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وفي ذات السياق، استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في منطقة نجد القرين وجبل التهامي، ماأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصرها وتدمير عدد من المعدات القتالية.

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