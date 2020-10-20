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١٨٤ دولة التحقت بمرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات كورونا

١٨٤ دولة التحقت بمرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات كورونا
http://almnatiq.net/?p=913818

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم أن جائحة كوفيد ١٩ دخلت مرحلة جديدة باقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث شهدت أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفاعا كبيرا ، وازدادت نسبة أشغال غرف العناية المركزة، داعيا إلى العمل على كسر سلسلة انتقال الفيروس والسيطرة على البؤر، والاختبار والعزل وتقفي أثر المخالطين، قبل أن تتحول الأوضاع إلى ما كانت عليه في مارس الماضي.
وطالب كل فرد بالقيام بدوره واتخاذ الخيارات الموفقة ، والالتزام بالتباعد ووضع الكمامات وتفادي الأماكن المكتظة وغسل الأيدي .
وقال ادهانوم: إن عدد الدول التي انضمت إلى مرفق كوفاكس بلغ ١٨٤ دولة ، وهو المرفق الخاص بالوصول العادل للقاحات والأدوية واختبارات التشخيص لكوفيد ١٩ عند إنتاجها .
كما أعلن ادهانوم أن المنظمة ستُصدر إصدارا جديدا من الأغنية الكلاسيكية ” نحن عائلة ” من غناء كيم سليدج ، مصحوبا بفيديو عن فيروس كورونا ، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة ” العالم الذي نصبو إليه ” وسيتم التبرع بالعائدات لصالح الاستجابة لمكافحة جائحة كوفيد ١٩، وستصدر الأغنية في ٩ نوفمبر القادم ، يوم استئناف أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، وتدعو العالم للعمل كعائلة واحدة للقضاء على الوباء .

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