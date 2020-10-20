متخصِّصة تحذِّر رواد ورائدات الأعمال من نسخ أسعار منتجات المنافسين في السوق

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نظّمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية يوم أمس ندوة عن بعد بعنوان “تسعير المنتجات” قدمتها باحثة المشاريع في بنك التنمية الاجتماعية فوزية القحطاني .

وحذرت القحطاني خلال الندوة رواد ورائدات الأعمال من إهمال آلية تسعير المنتجات، ونسخ أسعار السلع من قائمة المنافسين في السوق واضعة في الاعتبار عدة أسباب أهمها: اختلاف العملاء وطرق التسويق والمحتوى.

وبيّنت أنّ السعر هو القيمة المعطاة لسلعة أو خدمة معينة والتي يُعبَّر عنها بشكل نقدي ، فالمنفعة التي يحصل عليها المستهلك من تملك سلعة أو خدمة معينة يعبر عنها في شكل قيمة معينة وتُترجم من جانب المشروع التجاري في شكل سعر معين يدفعه المستهلك ثمنا لهذه المنفعة، لذا فالسعر المدفوع لا يعكس المكونات المادية للسلعة ولكن يشمل العديد من الجوانب الأخرى مثل الجهود غير الملموسة، وشهرة المنتج، ومجموع الخدمات المرتبطة ببيع السلعة أو الخدمة.

ونصحت رواد ورائدات الاعمال بالاهتمام بالتسعير وآلياته فالسعر الجيد هو الذي تتجنب فيه الطرق السيئة وتضع بالاعتبار معظم العوامل المؤثرة بالأرباح والمبيعات، وبمن ثم يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تحديد أغلى منتج منافس في السوق مقارنة بمنتجك، وإمكانية تسويقيه، وكيف سيستقبل السوق سعره، والخطوة الثانية والتي تعد من الطرق الجيدة للتسعير هي عدم وضع العديد من الأصفار في ثمن المنتج، فبدلا من 20ريال يمكنك تغييرها لـ 19 ريال ، وأما الخطوة الثالثة فتتركز في تطوير المنتج وترويجه وفق خطة زمنية محددة، وهذه طريقة جيدة لزيادة المبيعات وتسويق المنتج.