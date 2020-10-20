وزير يمني: إعلان إيران حاكماً عسكرياً لها بصنعاء تأكيد للوصاية على ميليشيا الحوثي

المناطق - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني :”إنّ إرسال طهران أحد الضباط التابعين لقاسم سليماني كحاكم عسكري إيراني لصنعاء، إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة “.

وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أنّ هذا التصعيد امتداد للعدوان الإيراني الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ خمسة أعوام، والتآمر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وأشار الإرياني إلى أنّ المعلومات المتوفرة تؤكد أنّ المدعو حسن ايرلو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ومسؤول عن تدريب عدد من النشطاء الإرهابيين والعناصر التابعة لحزب الله اللبناني في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي طهران.

ولفت الانتباه إلى أنّ إعلان نظام الملالي في إيران تعيين سفير جديد لدى مليشيا الحوثي لن يضيف جديداً يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الإيراني على المسؤولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي والوصاية على قرار الميليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم عسكري إيراني لصنعاء.