الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة

جازان- فضه عطيف؛

قام سعادة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي اليوم بجولة تفقدية على عدد من المواقع شملت محطات معالجة المياه الثلاثية للقطاع الجنوبي وذلك للاطلاع على خطة سير الاعمال بمحطات مدينة جازان ،محافظة صبيا ، محافظة بيش ومنتزه الفل بمحافظة صبيا وذلك ضمن جولاته التفقدية للمنطقة ، وتضمنت الزيارة لقاء عدد من مشائخ واعيان محافظة صامطة كما ختم جولتة بلقاء عدد من المواطنين والاستماع لمرئياتهم وحاجتهم المائية وذلك اسهاماً بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمحافظة ضمن خطة الاستدامة المائية للقطاع الجنوبي ، منوها بما تبذله القيادة الرشيدة من دعم واهتمام وحرص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن بن محسن الفضلي لضمان ايصال الخدمات المائية لمدينة جازان وجميع محافظاتها، حضر الجولة رئيس القطاع الجنوبي لخدمات المياه المهندس عبدالله العمري و مدير عام خدمات بمنطقة جازان المهندس بندر جبر .