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استخراج جوال وولاعة وعملات من بطن مصري!

استخراج جوال وولاعة وعملات من بطن مصري!
http://almnatiq.net/?p=913856
المناطق_متابعات

في واقعة غريبة، تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي العام الجديد شمال مصر، من استخراج جوال وولاعة وعملات معدنية من بطن مريض كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

واستقبل المستشفى مريضاً يعاني من آلام شديدة في البطن وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة.

وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود جوال وولاعة سجائر وبعض العملات المعدنية داخل معدته، وتم استخراجها مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال مدير المستشفى الدكتور أحمد حشيش، إن المريض شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وإن الأشياء الغريبة التي استخرجت من معدته كانت كفيلة بإحداث تسمم له ومن ثم وفاته، مشيراً إلى وجود جسم غريبة آخر تم استخراجه، ولكن ظل مجهولاً لتغير معالمه في بطن المريض.

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