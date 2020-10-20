“الكهرباء” ترد على مواطن بلغت قيمة فاتورته 5 آلاف ريال ويرغب في تقسيط المبلغ !

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء مجدداً كيفية تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء بالتقسيط.

وقالت في ردها على استفسار مواطن بلغت قيمة فاتورته 5 آلاف ريال ويرغب في تقسيط المبلغ. أنه يمكن تسديد 50% من قيمة الفاتورة ودفع المبلغ الباقي مع الفاتورة التالية، أو تقديم طلب تقسيط مديونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال التطبيق.