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“الكهرباء” ترد على مواطن بلغت قيمة فاتورته 5 آلاف ريال ويرغب في تقسيط المبلغ !

“الكهرباء” ترد على مواطن بلغت قيمة فاتورته 5 آلاف ريال ويرغب في تقسيط المبلغ !
http://almnatiq.net/?p=913873

 أوضحت الشركة السعودية للكهرباء مجدداً كيفية تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء بالتقسيط.
وقالت في ردها على استفسار مواطن بلغت قيمة فاتورته 5 آلاف ريال ويرغب في تقسيط المبلغ. أنه يمكن تسديد 50% من قيمة الفاتورة ودفع المبلغ الباقي مع الفاتورة التالية، أو تقديم طلب تقسيط مديونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال التطبيق.

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