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مراكز “تأكد” في بريدة وعنيزة والرس تقدم خدماتها لأكثر من 88000 مستفيداً 

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مراكز “تأكد” في بريدة وعنيزة والرس تقدم خدماتها لأكثر من 88000 مستفيداً 

مراكز “تأكد” في بريدة وعنيزة والرس تقدم خدماتها لأكثر من 88000 مستفيداً 
http://almnatiq.net/?p=913901
المناطق _ بريدة
قدّمت مراكز ” تأكد” في بريدة وعنيزة والرس خدماتها لـعدد 88001 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) ، كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر .

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