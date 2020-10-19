الطالب “مصعب سعود فالح الجش المطيري” يفوز بالمركز الثاني عالمًيا في مسابقة الرياضيات

المناطق-يوسف المطيري

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتتوج الطالب السعودي مصعب سعود فالح الجش المطيري بالمركز الثاني وحصوله على الميدالية الفضية على مستوى العالم في مسابقة الرياضيات.

ودشن التويتريون هاشتاق #الثاني_عالميا_مصعب للاحتفال بالطالب مصعب مؤكدين أنه نموذج مشرف للطالب السعودي.

يذكر أن الطالب مصعب سعود فالح الجش المطيري يدرس في ابتدائية المدارس المتقدمة الأهلية بالراض بحي العقيق.