احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتتوج الطالب السعودي مصعب سعود فالح الجش المطيري بالمركز الثاني وحصوله على الميدالية الفضية على مستوى العالم في مسابقة الرياضيات.
ودشن التويتريون هاشتاق #الثاني_عالميا_مصعب للاحتفال بالطالب مصعب مؤكدين أنه نموذج مشرف للطالب السعودي.
يذكر أن الطالب مصعب سعود فالح الجش المطيري يدرس في ابتدائية المدارس المتقدمة الأهلية بالراض بحي العقيق.
الطالب “مصعب سعود فالح الجش المطيري” يفوز بالمركز الثاني عالمًيا في مسابقة الرياضيات
احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتتوج الطالب السعودي مصعب سعود فالح الجش المطيري بالمركز الثاني وحصوله على الميدالية الفضية على مستوى العالم في مسابقة الرياضيات.
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