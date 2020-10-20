وكلاء وزارات الداخلية بدول الخليج يعقدون اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع الـ 37 لوزراء الداخلية

المناطق - الرياض

عقد أصحاب المعالي وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أمس اجتماعهم التحضيري للاجتماع السابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف عبدالله الشعفار ، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.

وفي بداية الاجتماع نقل رئيس الاجتماع في كلمته تحيات وتمنيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأصحاب المعالي وكلاء وزارات الداخلية التوفيق والنجاح.

ومن جهته نقل الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء في كلمته تمنيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، لهذا الاجتماع التوفيق والسداد .

كما قدم الشكر الجزيل لسلطنة عمان على حسن الوفادة والتنظيم للاجتماع السابق.

وقدم الوكلاء والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والاسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت و في وفاة اللواء محمد راشد بو حمود ، الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين ، رحمهما الله .

وناقش الوكلاء خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس .