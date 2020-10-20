احدث الأخبار

توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
أبرز المواد
 ضمن فعاليات مجموعة العشرين.. المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات
أبرز المواد
 وكلاء وزارات الداخلية بدول الخليج يعقدون اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع الـ 37 لوزراء الداخلية
أبرز المواد
 نفط “برنت” ينخفض إلى 42.40 دولارا
أبرز المواد
 مراكز “تأكد” في بريدة وعنيزة والرس تقدم خدماتها لأكثر من 88000 مستفيداً 
أبرز المواد
 الطالب “مصعب سعود فالح الجش المطيري” يفوز بالمركز الثاني عالمًيا في مسابقة الرياضيات
منطقة الرياض
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي  
أبرز المواد
 أمانة القصيم تطلق مبادرة لتصميم مجسمات جمالية
أبرز المواد
 مركز الأمير سلطان: نجاح عملية معقدة لطفلة ولدت بقلب خارج القفص الصدري
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 6868 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 المملكة: تحقيق السلم والأمن للفلسطينيين مرتبط بحقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم
أبرز المواد
توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا

توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا

أبرز المواد
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أبرز المواد
ضمن فعاليات مجموعة العشرين.. المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات

ضمن فعاليات مجموعة العشرين.. المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات

أبرز المواد
وكلاء وزارات الداخلية بدول الخليج يعقدون اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع الـ 37 لوزراء الداخلية

وكلاء وزارات الداخلية بدول الخليج يعقدون اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع الـ 37 لوزراء الداخلية

أبرز المواد

وكلاء وزارات الداخلية بدول الخليج يعقدون اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع الـ 37 لوزراء الداخلية

وكلاء وزارات الداخلية بدول الخليج يعقدون اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع الـ 37 لوزراء الداخلية
http://almnatiq.net/?p=913915
المناطق - الرياض

عقد أصحاب المعالي وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أمس اجتماعهم التحضيري للاجتماع السابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف عبدالله الشعفار ، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.
وفي بداية الاجتماع نقل رئيس الاجتماع في كلمته تحيات وتمنيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأصحاب المعالي وكلاء وزارات الداخلية التوفيق والنجاح.
ومن جهته نقل الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء في كلمته تمنيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، لهذا الاجتماع التوفيق والسداد .
كما قدم الشكر الجزيل لسلطنة عمان على حسن الوفادة والتنظيم للاجتماع السابق.
وقدم الوكلاء والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والاسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت و في وفاة اللواء محمد راشد بو حمود ، الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين ، رحمهما الله .
وناقش الوكلاء خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس .

روابط ذات صلة

توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا

توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ضمن فعاليات مجموعة العشرين.. المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات

ضمن فعاليات مجموعة العشرين.. المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*