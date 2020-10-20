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ضمن فعاليات مجموعة العشرين.. المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات

ضمن فعاليات مجموعة العشرين.. المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات
epa08233808 A Saudi man arrives at the media center at the hotel where the meeting of the Group of Twenty (G20) members' finance ministers and central bank governors are set to take place in Riyadh, Saudi Arabia, 21 February 2020. The G20 finance ministers and central bank governors are meeting in Riyadh on 22-23 February 2020. Saudi Arabia is the host country for the G20 Leaders' Summit scheduled for 21-22 November 2020. EPA/YAHYA ARHAB
http://almnatiq.net/?p=913917
المناطق - الرياض

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية أول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين في تعزيز التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات.
وتنطلق فعاليات القمة الدولية للمواصفات يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1442هــ الموافق 4 نوفمبر 2020م، ويشارك في تنظيمها أمانة مجموعة دول العشرين، والهيئة العامة
للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
وتركز القمة على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ومناقشة دور المواصفات القياسية في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من الآثار السلبية لها، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز دور التحول الرقمي الجوهري والحساس في الأزمات.

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