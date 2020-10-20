توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا

أطلقت المفوضية الأوروبية في بروكسل في أحدث جهودها لإبطاء تفشي جائحة كورونا المستجد نظامًا على مستوى الاتحاد الأوروبي تم تصميمه لربط تطبيقات تتبع كوفيد 19 في مختلف دول الاتحاد الأوروبي

وبعد الاختبار في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة في الآونة الأخيرة قال الجهاز التنفيذي الأوروبي التنفيذي النظام بدأ مع ثلاثة تطبيقات وطنية في ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية تم تنزيل هذه التطبيقات الثلاثة من قبل حوالي 30 مليون شخص ، أي ما يعادل ثلثي جميع تنزيلات تطبيقات التتبع في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إن تطبيقات التعقب من 20 دولة عضو يمكن ربطها عبر هذا النظام.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن جميع المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة التطبيقات لا تسمح بتحديد هوية المستخدمين ولا يتم الاحتفاظ بها بعد تتبع الإصابات.