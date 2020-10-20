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توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا

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توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا

توحيد تطبيقات تعقب كوفيد 19 في أوروبا
http://almnatiq.net/?p=913929

أطلقت المفوضية الأوروبية في بروكسل في أحدث جهودها لإبطاء تفشي جائحة كورونا المستجد نظامًا على مستوى الاتحاد الأوروبي تم تصميمه لربط تطبيقات تتبع كوفيد 19 في مختلف دول الاتحاد الأوروبي
وبعد الاختبار في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة في الآونة الأخيرة قال الجهاز التنفيذي الأوروبي التنفيذي النظام بدأ مع ثلاثة تطبيقات وطنية في ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية تم تنزيل هذه التطبيقات الثلاثة من قبل حوالي 30 مليون شخص ، أي ما يعادل ثلثي جميع تنزيلات تطبيقات التتبع في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن تطبيقات التعقب من 20 دولة عضو يمكن ربطها عبر هذا النظام.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن جميع المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة التطبيقات لا تسمح بتحديد هوية المستخدمين ولا يتم الاحتفاظ بها بعد تتبع الإصابات.

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