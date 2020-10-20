أمير الكويت: ملتزمون بالدستور ودولة القانون ووحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة التحديات

المناطق - الرياض

ءأكد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم ، الالتزام بالدستور ودولة القانون والحرص على ترشيد التجربة البرلمانية.

وشدد سموه ،في كلمة مقتضبة خلال افتتاحه اليوم دورة الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة وبثته وكالة الأنباء الكويتية ، على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة وفي مقدمتها الوحدة الوطنية لمواجهة الأزمات الخطيرة التي تحيط بالمنطقة.

وقال سموه “نحن أمام تجربة جديدة من الانتخابات وأدعو الناخبين لحسن الاختيار وأن تكون الفزعة للكويت والولاء لها أولاً وأخيراً ومتابعة أداء ممثلي الأمة وسلامة ممارساتهم البرلمانية في تجسيد الرقابة الجادة والتشريع البناء والالتزام بأحكام الدستور- نصا وروحا”.