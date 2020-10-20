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أمين عام غرفة القصيم يعقد اجتماعاً مع كافة منسوبي الغرفة

أمين عام غرفة القصيم يعقد اجتماعاً مع كافة منسوبي الغرفة
http://almnatiq.net/?p=913945
المناطق / بريدة

عقد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم محمد الحنايا اجتماعاً مع منسوبي ومنسوبات الغرفة في كافة أفرعها (بريدة، المذنب، البدائع، الأسياح) وذلك في إطار دعم مسيرة الغرفة وتعزيز خطواتها والاهتمام بكافة منسوبيها والسعي في تعزيز الترابط والتواصل بين كافة الموظفين والشفافية والحضور عن كثب.

ورحب الحنايا بمنسوبي الغرفة مؤكداً دعم واهتمام مجلس إدارة الغرفة وسعيهم الحثيث على تلبية الرغبات والمتطلبات التي يحتاجها الموظف وذلك من خلال الموافقة على الأطروحات والمبادرات التي تقدمها الأمانة العامة للغرفة وتذليل كافة العقبات عبر منظومة إيجابية متناغمة تُسهم في تحقيق التطلعات والرؤى المنشودة.

مشيداً بجهود كافة الإدارات التي اختتمت مشاريع الربع الثالث من العام 2020م بنسبة انجاز 100% واصفاً عملهم بالمشرف والرائع ومتمنياً التوفيق والنجاح في قادم الأيام لكافة الزملاء والزميلات ومشدداً في ذات الوقت على أهمية الاهتمام بمشاريع وخطط 2021م والحرص على أن تكون نوعية بما يتواكب مع أهداف وتطلعات الغرفة.

مبيناً أن الغرفة تمتلك كوادر شابة وطموحة قادرة على صناعة الفارق ورسم الحدث وذوي كفاءة وقدرة عملية تعزز من مكانة الغرفة وتسهم في تحقيق أهدافها والسعي لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وفي نهاية اللقاء طرحت بعض الأسئلة والاستفسارات التي تناولت مسيرة وأنظمة عمل الغرفة.

الجدير أن غرفة القصيم ومن خلال أمانتها العامة سعت على تطوير عددٍ من المبادرات والامتيازات الخاصة بموظفيها كالتدريب والتطوير والحوافز المالية السنوية وفق معايير محددة تضمن العدل والمساواة بين الجميع.

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