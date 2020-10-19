توقيع مذكرة تفاهم بين تقني الشرقية وغرفة الأحساء لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل

الاحساء - المناطق

وقعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مع غرفة الأحساء بعد ظهر اليوم الثلاثاء 3 ربيع الأول الموافق 20 أكتوبر، مذكرة تعاون لتنفيذ برامج تدريبية من خلال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة العامة لإعداد كوادر وطنية مدربة من أبناء وبنات الوطن المدعومين من غرفة الأحساء لتأهيلهم لسوق العمل.

ووقّع عن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مديرها الأستاذ محمد بن سليمان السلوم وعن الغرفة رئيسها الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج، حيث جرت مراسم التوقيع بمقر الغرفة بحضور الدكتور إبراهيم المبارك أمين عام الغرفة والأستاذ بدر الشعيبي نائب مدير عام الإدارة العامة بتقني الشرقية.

وأتفق الطرفان بموجب المذكرة على تنفيذ البرامج التدريبية للشباب والبنات بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية والمنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، أو في المرافق العائدة لغرفة الأحساء، وتخصيص برامج تدريبية مجانية حسب الإمكانيات المتاحة، والمشاركة في ملتقيات التدريب والتوظيف ورعاية عدد من البرامج التدريبية، وكذلك ترشيح أعضاء لجنة تنفيذية ممثلة في الأستاذ علاء العرفج من التدريب التقني والأستاذ أحمد المنصور من غرفة الأحساء للبدء بتنفيذ أوجه التعاون اعتبارًا من توقيع المذكرة ومدتها سنة ميلادية قابلة للتجديد.

ومن جهته قال مدير عام التدريب التقني والمهني محمد بن سليمان السلوم: “سعينا مع شريكنا الاستراتيجي غرفة الأحساء لإبرام هذه المذكرة لتدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن تمهيدًا لإلحاقهم بسوق العمل التي تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح اعتمادًا على الموارد البشرية الوطنية.

وأشار رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج بأن هذه المذكرة تأتي لتحقيق هدفًا من أهدافنا الاستراتيجية في الغرفة من خلال تدريب الشباب والبنات وتأهيلهم لسوق العمل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن اختيار التدريب التقني والمهني جاء لكفاءتها وخبرتها المتميزة في التدريب، فضلًا عن أنها جهة معتمدة ومتخصصة في إعداد البرامج التأهيلية وتنفيذها وفقًا لمتطلبات سوق العمل.