2850 ساعة نفذها 104 متطوعا ومتطوعة بجمعية ” بناء” لرعاية الأيتام بالشرقية

الدمام - فتحية عبدالله

بلغ عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعا ومتطوعة بجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية 2850 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020 كما بلغت القيمة الاقتصادية والتي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي 28 الف ريال.

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي أن المتطوعين بالجمعية يقومون بدور حيوي للمساهمة في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة من واقع شغفهم بالعمل التطوعي واعتبار أعمال التطوع لمستفيدي الجمعية من الأيتام بمثابة رسالة وهو ماأعطى زخما للأعمال التطوعية بالجمعية وتنافس متطوعيها على القيام بالعديد من المهام بكل كفاءة واقتدار .

وقال الخالدي أن فرص التطوع في الجمعية متاحة لمختلف المستويات فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهيه مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام ويساهم في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مضيفا بأن نوعية مشاركاتهم فردية وجماعية وحضورية وعن بعد. وأشار الخالدي إلى أن الفوائد العائدة على الجمعية من التطوع أبرزها

تخفيف الأعباء المالية وتحقيق مستهدفات الجمعية والوصول للفئات المستفيدة ، كما أن الفوائد العائدة على المتطوع عديدة وأهمها الثواب والأجر واستثمار الوقت وبناء مهارة واكتساب الخبرة واستثمار لقدرات المتطوع وتعزيز الانتماء الوطني والمساهمة في خدمة المجتمع.

واضاف الخالدي إن الجمعية تقوم بتوثيق الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الحصول على تكريم المتطوعين وتقديرهم وتقديم شهادة تطوع معتمدة لهم .