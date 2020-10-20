بلدية النعيرية: زراعة 2000 شجرة ضمن المرحلة الأولى لأعمال إنشاء خط مصدات للرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة

النعيرية - المناطق

بدأت بلدية محافظة النعيرية أعمال زراعة (2000) شجرة ضمن المرحلة الأولى لأعمال إنشاء خط مصدات للرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أنه تم البدء في أعمال إنشاء خط لمصدات الرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة، بطول (2 كم) وزراعة (2000 شجرة) ضمن المرحلة الأولى للأعمال, التي تستهدف تحقيق استدامة بيئية والحد من التلوث بمختلف أنواعه للحفاظ على البيئة, ومقاومة التصحر وتنمية الغطاء النباتي.

وأضاف رئيس البلدية أن أعمال الزراعة ستكون من الأشجار الطبيعية التي تلائم طبيعة الأرض بالمنطقة, مؤكدا على أن البلدية مستمرة في أعمال الزراعة ضمن هذه المبادرة والتي تهدف للحد من زحف الرمال وتشجيع زراعة الأشجار بالمحافظة ورفع مستوى الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وزيادة المناظر الجمالية المحافظة .