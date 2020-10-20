الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية افتراضية لسرطان الثدي بمشاركة العديد من الأخصائيين والممارسين الصحيين

الجبيل الصناعية - المناطق

أطلق برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل مؤخراً حملة توعوية افتراضية عن سرطان الثدي في ظل جائحة كورونا حيث تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر2020 تحت شعار (افحصي – بحذر) وقد تم افتتاح الحملة ميدانياً في مبنى العيادات الخارجية بمشاركة العديد من الأخصائيين والممارسين الصحيين، حيث تهدف الحملة إلى نشر وتعزيز التوعية والتثقيف والتعريف بسرطان الثدي ومسببات الأورام السرطانية وطرق الكشف المبكر عنها ووسائل العلاج وطرق الوقاية منه.

من جانبها أوضحت استشارية الأشعة ورئيسة الحملة الدكتورة وداد باقتادة أن الحملة تأتي تفاعلاً مع الشهر العالمي لسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام وذلك لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بمدينة الجبيل الصناعية لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية وطبية مجانية.

ومن جانب آخر أكد مدير وحدة الإعلام والتواصل في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ أحمد بن عبد العزيز المغلوث بأن الحملة سوف تتضمن عدة لقاءات افتراضية أسبوعية خلال شهر أكتوبر تحت مسمى (حكي وردي) مع ممارسين صحيين في هذا المجال ومرضى نجحوا في محاربة هذا المرض وتستمر الحملة حتى نهاية شهر أكتوبر.

الجدير بالذكر أن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل لا يقتصر دوره على تقديم الخدمة العلاجية بل يولي اهتماماً بالغاً في تفعيل الدور الوقائي والتثقيفي للمجتمع من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والفعاليات التي ينظمها البرنامج على مدار العام.