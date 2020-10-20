أمير نجران يشيد بمبادرات الدعم المجتمعي لتخفيف آثار جائحة كورونا

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن المملكة تميّزت عن دول العالم فيما اتخذته من إجراءات في التعامل مع الجائحة، بحكمة وعناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، إذ تسيدت المملكة الموقف العالمي على الأصعدة كافة، ومن ذلك درء عواقب الجائحة وتخفيف آثارها على المجتمع.

واطلع سموه في مكتبه اليوم، على التقرير الإحصائي للجنة مبادرة الدعم المجتمعي بالمنطقة، قدمه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة رئيس اللجنة الفرعية للمبادرة محمد بن عبدالله الدوسري، حيث ثمّن سموه دورها في التخفيف على المجتمع من آثار الجائحة، وفي إطلاق المبادرات النوعية التي حظيت بتأييد ودعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.