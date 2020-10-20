احدث الأخبار

رئاسة شئون الحرمين تخصص مصلى ومداخل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بمبادرات الدعم المجتمعي لتخفيف آثار جائحة كورونا
منطقة نجران
 بلدية النعيرية: زراعة 2000 شجرة ضمن المرحلة الأولى لأعمال إنشاء خط مصدات للرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية افتراضية لسرطان الثدي بمشاركة العديد من الأخصائيين والممارسين الصحيين
المنطقة الشرقية
 2850 ساعة نفذها 104 متطوعا ومتطوعة بجمعية ” بناء” لرعاية الأيتام بالشرقية
المنطقة الشرقية
 توقيع مذكرة تفاهم بين تقني الشرقية وغرفة الأحساء لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل
المنطقة الشرقية
 أمين عام غرفة القصيم يعقد اجتماعاً مع كافة منسوبي الغرفة
منطقة القصيم
 رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعتهم ال (17)
أبرز المواد
 ندوة سعودية – فرنسية تناقش دور المرأة في عام رئاسة المملكة للعشرين وتطلعات الرؤية
أبرز المواد
 علماء بريطانيون يجرون تجربة مثيرة للجدل حول فيروس كورونا
أبرز المواد
 مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
أبرز المواد
 أمير الكويت: ملتزمون بالدستور ودولة القانون ووحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة التحديات
أبرز المواد
رئاسة شئون الحرمين تخصص مصلى ومداخل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

رئاسة شئون الحرمين تخصص مصلى ومداخل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

أبرز المواد
أمير نجران يشيد بمبادرات الدعم المجتمعي لتخفيف آثار جائحة كورونا

أمير نجران يشيد بمبادرات الدعم المجتمعي لتخفيف آثار جائحة كورونا

منطقة نجران
بلدية النعيرية: زراعة 2000 شجرة ضمن المرحلة الأولى لأعمال إنشاء خط مصدات للرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة

بلدية النعيرية: زراعة 2000 شجرة ضمن المرحلة الأولى لأعمال إنشاء خط مصدات للرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة

المنطقة الشرقية
الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية افتراضية لسرطان الثدي بمشاركة العديد من الأخصائيين والممارسين الصحيين

الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية افتراضية لسرطان الثدي بمشاركة العديد من الأخصائيين والممارسين الصحيين

المنطقة الشرقية

رئاسة شئون الحرمين تخصص مصلى ومداخل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

رئاسة شئون الحرمين تخصص مصلى ومداخل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=913965
المناطق - واس

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى بالدور الأول في المسجد الحرام للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب العديد من الخدمات، ويأتي ذلك تزامناً مع عودة العمرة، والصلاة بالمسجد الحرام.
وعمدت الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، إلى إحاطة المصلى بأشرطة توضح خصوصية المصلى، واستقبال ذوي الإعاقة، منذ وصولهم لساحات المسجد الحرام، إلى وقت خروجهم.
كما جندت الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الموظفين الملمين بأساليب وآليات التعامل والتواصل الخاصة بذوي الإعاقة، للتعامل معهم وتوزيع الكمامات والمعقمات وعبوات مياه زمزم المخصصة للاستخدام الواحد خلال تواجدهم.
فيما تقوم “إدارة ذوي الإعاقة” بالتعاون مع رجال الأمن برصد الحالات التي يلاحظ عليها ارتفاع في درجات الحرارة من خلال الكاميرات التي خصصتها الرئاسة العامة لقياس درجات حرارة زوار وقاصدي البيت العتيق، وإخلاء المصلى بعد كل صلاة لتتم عملية تعقيم المصلى والمداخل والسجاد والعربات الخاصة بنقلهم، وذلك لضمان سلامتهم وصحتهم خلال تواجدهم في المسجد الحرام.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالرئاسة فيصل بن عبدالله الجودي أن الإدارة راعت ظروف الفترة الحالية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة فايروس كورونا، ودراسة سبل تفعيل الخدمات بشكل مستمر، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاستثنائية الراهنة، وتحقيقها للمتطلبات الخاصة بمكافحة العدوى.
واكد أن جاهزية خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد الحرام، خلال الطاقة التشغيلية الكلية، تركز على الخدمات التي تُسهل على ذوي الإعاقة أداء مناسكهم بيسر وسهولة ومنها تخصيص أداور لأداء الطواف والسعي، وتوفير عربات قولف”كار”، وعربات كهربائية لتسهيل أداء الطواف والسعي،والتنقل داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية، بدون أي مقابل مالي.
وقال الجودي : يوجد داخل المسجد الحرام (32) بابا مهيأة بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج، كما يوجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوي الإعاقة وهي: (68، 74، 79، 84، 89، 90، 93، 94), وتمت تهيئة عدد من الجسور بالخدمات المناسبة وهي (جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة، جسر الأرقم)، ومجموعة من السلالم الكهربائية والمصاعد والجسور المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم، ودورات مياه مجهزة بكافة الأدوات التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية، ويوجد في الحرم المكي الشريف مسارات توضيحية خاصة بتنقل ذوي الإعاقة الحركية من وإلى المسجد الحرام تنطلق من أجياد بجوار قصر الصفا إلى الدور الثاني من الحرم المكي الشريف، وذلك لتفادي تأثرهم بأشعة الشمس في أوقات الظهيرة ولوحات إرشادية مكتوبة و إلكترونية بعدة لغات توضح لجميع القاصدين وجهات التنقل داخل المسجد الحرام.
وأضاف أن الرموز الإرشادية لذوي الإعاقة السمعية تساعدهم على الاستدلال على أماكن ومرافق الحرم من خلال رموز مرسومة ومختصرة بجميع اللغات، إضافة إلى خرائط بطريقة (برايل) توضح للمكفوفين المسارات والأبواب والسلالم والمصاعد المخصصة وخرائط موجهة للمعتمرين مترجمة بلغات متعددة لتسهيل أداء مناسك العمرة بطريقة يسيرة.

 

روابط ذات صلة

رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعتهم ال (17)

رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعتهم ال (17)
ندوة سعودية – فرنسية تناقش دور المرأة في عام رئاسة المملكة للعشرين وتطلعات الرؤية

ندوة سعودية – فرنسية تناقش دور المرأة في عام رئاسة المملكة للعشرين وتطلعات الرؤية
علماء بريطانيون يجرون تجربة مثيرة للجدل حول فيروس كورونا

علماء بريطانيون يجرون تجربة مثيرة للجدل حول فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*