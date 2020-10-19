احدث الأخبار

أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهورية كينيا لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 امير تبوك يطلق حملة الصلاة نور 
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر سبتمبر والربع الثالث
أبرز المواد
 أمير مكة يرأس اجتماعًا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية
منطقة مكة المكرمة
 أمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة
منطقة الباحة
 رئاسة شئون الحرمين تخصص مصلى ومداخل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بمبادرات الدعم المجتمعي لتخفيف آثار جائحة كورونا
منطقة نجران
 بلدية النعيرية: زراعة 2000 شجرة ضمن المرحلة الأولى لأعمال إنشاء خط مصدات للرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية افتراضية لسرطان الثدي بمشاركة العديد من الأخصائيين والممارسين الصحيين
المنطقة الشرقية
 2850 ساعة نفذها 104 متطوعا ومتطوعة بجمعية ” بناء” لرعاية الأيتام بالشرقية
المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع

أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع

المنطقة الشرقية
نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران

نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران

المنطقة الشرقية
نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهورية كينيا لدى المملكة

نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهورية كينيا لدى المملكة

المنطقة الشرقية
امير تبوك يطلق حملة الصلاة نور 

امير تبوك يطلق حملة الصلاة نور 

منطقة تبوك

أمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة

أمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=913974
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة في مكتبه اليوم، الاجتماع الأول للجنة.
واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين وتحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بالدور المهم للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة بالمنطقة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.
وشدد سموه على بذل الجهود كافة لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي وتعديل الممارسات الخاطئة لدى السائقين، موجهاً بتشكيل لجنة مكونة من الإمارة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني والمرور للعمل على رصد الملاحظات في طرق (العقاب) بالمنطقة والعمل على معالجتها خاصة في أوقات الشتاء لما تشهده المنطقة من الضباب الكثيف.
كما أكد سمو أمير الباحة ضرورة جاهزية مركز التدخل السريع في عقبة الباحة الرابطة بين قطاع السراة وتهامة ، حاثاً على وضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، والعمل على تسهيل الحركة المرورية خصوصاً في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، ورصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
بعد ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.
حضر الاجتماع وكيل أمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الباحة يدشن النظام الإلكتروني لإدارة لجان الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة الباحة يدشن النظام الإلكتروني لإدارة لجان الإسكان التنموي بالمنطقة
مبيعات مهرجان الزيتون الأول بالباحة قاربت نصف المليون ريال

مبيعات مهرجان الزيتون الأول بالباحة قاربت نصف المليون ريال
أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم

أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*