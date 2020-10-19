أمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة في مكتبه اليوم، الاجتماع الأول للجنة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين وتحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بالدور المهم للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة بالمنطقة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

وشدد سموه على بذل الجهود كافة لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي وتعديل الممارسات الخاطئة لدى السائقين، موجهاً بتشكيل لجنة مكونة من الإمارة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني والمرور للعمل على رصد الملاحظات في طرق (العقاب) بالمنطقة والعمل على معالجتها خاصة في أوقات الشتاء لما تشهده المنطقة من الضباب الكثيف.

كما أكد سمو أمير الباحة ضرورة جاهزية مركز التدخل السريع في عقبة الباحة الرابطة بين قطاع السراة وتهامة ، حاثاً على وضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، والعمل على تسهيل الحركة المرورية خصوصاً في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، ورصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

بعد ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.

حضر الاجتماع وكيل أمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.