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أمير مكة يرأس اجتماعًا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية

أمير مكة يرأس اجتماعًا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية
http://almnatiq.net/?p=913977
المناطق - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية.
وأكد الأمير خالد الفيصل على أهمية إنشاء مركز إسلامي في الفيصلية من منطلق الدور الريادي للمملكة ويعزز مكانتها الإسلامية كونها تحتضن قبلة المسلمين ومسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، مناقشة الجدول الزمني لإنشاء مركز العالم الإسلامي والذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية وسيحوي جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية.
واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2,450كلم2 ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها  ، المقرات الحكومية ، الحي الدبلوماسي ، المركز الحضاري ، الأعمال والتجارة ، التسوق والبيع بالتجزئة ، رصيف للقوارب ، مساكن مطلة على البحر.

 

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