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امير تبوك يطلق حملة الصلاة نور 

امير تبوك يطلق حملة الصلاة نور 

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أمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة

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امير تبوك يطلق حملة الصلاة نور 

امير تبوك يطلق حملة الصلاة نور 
http://almnatiq.net/?p=913984
تبوك - علي العميري
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، حملة (الصلاة نور) بالمنطقة والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمختلف مناطق المملكة، لبيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة الفرد ، وتستمر لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبة بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة  خليل بن إبراهيم ضامري.
ونوه سمو أمير منطقة تبوك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – لجميع أنشطة وبرامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدور الهام الذي تقوم به في توعية المجتمع بشعائر الدين، مشيداً بهذه الحملة التي تُعنى بتوعية المجتمع بالركن الثاني من أركان الإسلام وأهمية الصلاة في حياة المسلم .واستمع سموه لشرحٍ موجز عن الحملة وأهدافها ورسالتها، قدمه مدير عام الفرع، وتشتمل على نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، ومن خلال جولات ميدانية في ‏الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية لتوعية أفراد المجتمع بأهداف الحملة ، ‏وتفعيل عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي، والجهات ذات العلاقة. وفي الختام نقل ضامري شكر معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على دعم سموه المستمر لفرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك

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