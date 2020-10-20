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نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهورية كينيا لدى المملكة

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نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهورية كينيا لدى المملكة

نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهورية كينيا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=913987
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة السيد بيتر أوقيقو، والوفد المرافق له.
ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تعزيز علاقة المملكة بمختلف الدول، ومد جسور الصداقة والتعاون، مؤكداً أن العلاقة بجمهورية كينيا ذات آفاق واسعة والمملكة حريصة على تنميتها.
جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه عبر سفير جمهورية كينيا لدى المملكة السيد بيتر أوقيقو عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

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