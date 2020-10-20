نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي، التي قدمت للسلام على سموه بعد تعيينها في منصبها.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، منذ أن بدأت قبل أكثر من 75 عاماً، مبيناً أن المملكة حريصة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبها عبرت نيكول مانز عن سعادتها بلقاء سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، معربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.