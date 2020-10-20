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أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع

أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع

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نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران

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أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع

أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع
http://almnatiq.net/?p=913993
تمشياً مع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020والتي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساهمة في تعزيز برنامج جودة الحياة والذي يساهم بدوره في تحسين المشهد الحضري أحد أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحقيق رؤية المملكة 2030، سعت أمانة الأحساء الى القيام بدورها في المحافظة على الأشجار المُعمّرة وذات القيمة البيئية الهامة والتأكيد على عدم الاضرار بها على الرغم من كونها تعترض تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في الحاضرة ، الامر الذي يتطلب المبادرة بخطط مدروسة لتحقيق ذلك ، بحسب مااوضحه وكيل الأمانة للمشاريع المهندس هشام العوفي والذي ذكر ان الأمانة وفي اطار هذا المنحى بادرت بتوفير مُعَدّة ( آلة حفر ونقل ) للاشجار العملاقة والمعمّرة ، حيث تُعد  هذه الآلة الاحدث على مستوى المملكة في هذا المجال ، مشيراً الى ان الأمانة وبإستخدام هذه المُعَدة ذات المواصفات الفنية العالية وماتمتاز به من قوة وسرعة في النقل والزراعة وزيادة نسب النجاح تمكنت من نقل وإعادة زراعة العديد الأشجار المُعمّرة في المنتزهات والحدائق والميادين ، مقارنةً بالطريقة التقليدية في نقل الأشجار والتي كانت تستنزف الجهد والوقت ونسبة نجاحها ضئيلة ، اضافةً إلى صعوبة عملية التجهيز والنقل .

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