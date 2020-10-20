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الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم

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الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=913999
المناطق - بريدة

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم ، التي تبرع بها رجل الأعمال عبدالله العثيم لمساعدتهم على الدخول لمنصة التعليم “مدرستي” ، ولدعم العملية التعليمية عن بعد التي أقرتها قيادتنا الرشيدة – أيدها الله -.

 

جاء ذلك خلال لقائه بالإمارة اليوم ، وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام تعليم المنطقة محمد الفريح ، ورجل الأعمال عبدالله العثيم المتبرع بالمبادرة ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق ، وعدد من المسؤولين في تعليم القصيم.


واستمع خلال اللقاء إلى عرض من مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم القصيم الدكتورة ريم الزيد ، عن المبادرة التي تهدف إلى تسليم عدد من الأجهزة اللوحية للطلبة والطالبات المستحقين في عدة مراحل تعليمية ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم التعليمية بالشكل المطلوب ، ومساعدتهم للدخول لمنصة التعليم ، ومشاركتهم في العملية التعليمية عن بعد ، مشيرةً إلى أنها جاءت بشراكة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم وإمارة المنطقة وبدعم من رجل الأعمال عبدالله العثيم.

 

وأشاد سمو أمير المنطقة بالدعم المبارك الذي قدمه رجل الأعمال عبدالله العثيم ليس في هذه المبادرة فقط وإنما في الكثير من المبادرات والأعمال الخيرية التي تخدم المنطقة وأهاليها ، مؤكداً أن مايقدمه رجال الأعمال في المنطقة من بذلٍ وعطاء مصدر فخرٍ للجميع ، سائلاً الله أن يجعل كل من يقدم أعمالاً طيبة وجليلة وخيرية لهم في موازين حسناته.

 

إثر ذلك دشن سمو الأمير فيصل بن مشعل صالة الشيخ عبدالله بن صالح العثيم الثقافية والمجتمعية والرياضية التابعة لتعليم المنطقة ، التي تقع على مساحة إجمالية 1700 متر مربع ، وتحوي على ملعب كرة قدم ، وصالتين ملحقتين وغرف خدمات ومكاتب ، وذلك في بيت الطالب شمال مدينة بريدة.

 

عقب ذلك كرم سموه رجل الأعمال عبدالله العثيم نظير ماقدمه من تبرع لهذه المبادرة ، وتسلم مثله من قبل مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة محمد الفريح ، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع أبنائه وبناته من تعليم المنطقة المستفيدين من المبادرة. 

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