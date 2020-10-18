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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وفد المنطقة في مهرجان الجنادرية

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وفد المنطقة في مهرجان الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=914009
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس وفد منطقة الحدود الشمالية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” ماجد بن صلال المطلق.
واطلع سموه خلال الاستقبال على الخطة العامة لمشاركة المنطقة، وتشكيل رؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية, وآلية ومهام أعمالها, والبرامج والفعاليات المزمع تنفيذها في جناح المنطقة طيلة أيام المهرجان من فعاليات ثقافية, واجتماعية, وحرفية, وفنون, وأكلات شعبية, و فعاليات, وبرامج وموروثات شعبية وأمسيات شعرية.
ووجه سمو أمير الحدود الشمالية بتأسيس بنية تحتية مستدامة لمقر مشاركة المنطقة بالمهرجان على أن يراعي في التصميم ملاءمتها لتنفيذ الأنشطة المحتملة كافة, إضافة للمرونة في التغيير بما يتناسب والمتغيرات المستقبلية، مؤكداً أهمية تقديم الجديد والمميز ومضاعفة الجهود لتكون مشاركة هذا العام أكثر تميزًا وتنظيمًا.
وشدد سموه على عرض الإرث التاريخي والتراث الثقافي الذي تشتهر به المنطقة وما ترتب عليه من إنجازات وربطه بتوجهات الحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتفعيل دور الموروث الثقافي في التنمية بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد أهمية مهرجان الجنادرية ودوره الكبير في تعزيز الترابط الثقافي بين المناطق كافة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة من مختلف مناطقها, إضافة لدوره في تعزيز الانفتاح الثقافي, منوهاً برعاية واهتمام الحكومة الرشيدة -أيدها الله- بهذا الحدث السنوي الكبير وإظهاره بالمظهر الذي يعكس مدى الوحدة الوطنية والإنجازات والنهضة التنموية وثقافة وتراث المملكة ووجهها الحضاري.

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