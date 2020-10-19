احدث الأخبار

الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال
منطقة الجوف
 “الصحة”: تسجيل (385) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات المؤكدة في المملكة يقترب من 343 ألف حالة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وفد المنطقة في مهرجان الجنادرية
منطقة الحدود الشمالية
 تعليم تبوك يواصل تنفيذ الاختبارات التحصيلية لقياس مستوى التحصيل الدراسي
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8533.00 نقطة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهورية كينيا لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 امير تبوك يطلق حملة الصلاة نور 
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر سبتمبر والربع الثالث
أبرز المواد
 أمير مكة يرأس اجتماعًا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية
منطقة مكة المكرمة
الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال

الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال

منطقة الجوف
“الصحة”: تسجيل (385) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات المؤكدة في المملكة يقترب من 343 ألف حالة

“الصحة”: تسجيل (385) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات المؤكدة في المملكة يقترب من 343 ألف حالة

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وفد المنطقة في مهرجان الجنادرية

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وفد المنطقة في مهرجان الجنادرية

منطقة الحدود الشمالية
تعليم تبوك يواصل تنفيذ الاختبارات التحصيلية لقياس مستوى التحصيل الدراسي

تعليم تبوك يواصل تنفيذ الاختبارات التحصيلية لقياس مستوى التحصيل الدراسي

منطقة تبوك

الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال

الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال
http://almnatiq.net/?p=914015
المناطق - الجوف

قام رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع بزيارة تفقدية لكلية الأعمال وقف خلالها على سير العمل والتعرف على متطلبات الكلية واحتياجاتها التي تساعد على تجويد العملية التعليمية وتطويرها.

وتجول الدكتور الشايع في الكلية مطلعاً على القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية ومعامل الحاسب الآلي ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، واستمع لشرح من عميد الكلية د. محمد العتيبي عن كل مفاصل العمل فيها والأهداف التي تطمح إلى تحقيقها بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة.

كما عقد رئيس الجامعة اجتماعاً مع أعضاء هيئة التدريس ناقش خلاله عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية في الكلية والخدمات المقدمة لطلبة وطالبات الكلية، مؤكداً حرص الجامعة على توفير البيئة التعليمية والأكاديمية المثالية التي تحقق متطلبات التعليم المتميز، ومشدداً على استمرار الجهود في خدمة الطالب كونه الركيزة الأولى التي تسعى الجامعة لبنائه وتأهيله.

كما أكد د. الشايع أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث لا يتوقف دور الجامعة على العملية الأكاديمية بل يشمل إعداد الطلاب في المهارات الحياتية والأنشطة والبرامج التي تسهم في تكوين شخصيته المتكاملة، مرحباً بأي اقتراحات تطويرية من جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها.

وفى الختام قدم رئيس الجامعة شكره لعميد الكلية ومنسوبيها على الجهود المبذولة، داعياً لاستثمار الإمكانات التي حظيت بها الجامعة بما يحقق الجودة النوعية للمخرجات التعليمية.

رافق رئيس الجامعة أثناء الزيارة وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي.

 

روابط ذات صلة

رئيس جامعة الجوف يزور كلية الآداب ويؤكد على أهمية تطبيق الجودة والعمل على جودة المخرجات

رئيس جامعة الجوف يزور كلية الآداب ويؤكد على أهمية تطبيق الجودة والعمل على جودة المخرجات
صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي

صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي
تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي

تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*