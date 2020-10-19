الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال

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قام رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع بزيارة تفقدية لكلية الأعمال وقف خلالها على سير العمل والتعرف على متطلبات الكلية واحتياجاتها التي تساعد على تجويد العملية التعليمية وتطويرها.

وتجول الدكتور الشايع في الكلية مطلعاً على القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية ومعامل الحاسب الآلي ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، واستمع لشرح من عميد الكلية د. محمد العتيبي عن كل مفاصل العمل فيها والأهداف التي تطمح إلى تحقيقها بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة.

كما عقد رئيس الجامعة اجتماعاً مع أعضاء هيئة التدريس ناقش خلاله عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية في الكلية والخدمات المقدمة لطلبة وطالبات الكلية، مؤكداً حرص الجامعة على توفير البيئة التعليمية والأكاديمية المثالية التي تحقق متطلبات التعليم المتميز، ومشدداً على استمرار الجهود في خدمة الطالب كونه الركيزة الأولى التي تسعى الجامعة لبنائه وتأهيله.

كما أكد د. الشايع أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث لا يتوقف دور الجامعة على العملية الأكاديمية بل يشمل إعداد الطلاب في المهارات الحياتية والأنشطة والبرامج التي تسهم في تكوين شخصيته المتكاملة، مرحباً بأي اقتراحات تطويرية من جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها.

وفى الختام قدم رئيس الجامعة شكره لعميد الكلية ومنسوبيها على الجهود المبذولة، داعياً لاستثمار الإمكانات التي حظيت بها الجامعة بما يحقق الجودة النوعية للمخرجات التعليمية.

رافق رئيس الجامعة أثناء الزيارة وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي.