أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة, في قاعة الاجتماعات بالإمارة, اليوم , الاجتماع الخامس للجنة بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد المرشد, وأعضاء اللجنة من مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة.

حيث اطلع سموه على عرض مرئي عن حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي بالإضافة إلى المستهدفات والخطط المستقبلية وأهم الأعمال المنجزة لاكتمال مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونسبة انجازها, وكذلك مرتكزات منصة “جود الإسكان” والتي تسعى لحوكمة وتيسير عملية مساهمة الافراد والمنظمات في المجال الخيري السكني من خلال

واستمع سموه من مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس احمد المرشد عن المستهدفات لتعزيز مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة, مشيراً على أن عدد الأسر التي استفادت من منصة جود الإسكان عبر توفير السكن بلغت 38 حالة و 415 مستفيد واجمالي مساهمات بلغت 20,750,000 مليون ريال , وأن المستفيدين من دعم الايجار بلغ 179 لعدد الحالات و895 مستفيد ومستفيدة , بإجمالي مساهمات بلغت 2,417,140 مليون ريال , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وحرصه الدائم لما يخص مشاريع الإسكان التنموي.

وأكد سموه على ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في توفير السكن الملائم للمواطنين، مثمناً سموه ما تقدمه “جود الإسكان” من دعم ودور فعال لتسهيل العديد من الاعمال المساهمة في الإسكان التنموي , متأملاً المزيد من التفاعل لرجال الأعمال للمساهمة في “منصة جود الإسكان” لما له من أثر كبير في استقرار وأمان الأسرة , لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان التنموي الذي يعد أحد مبادرات برنامج الإسكان ، ويهدف إلى تلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة والانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.