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وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي

وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي

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وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي

وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي
http://almnatiq.net/?p=914023

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن اجتماع ومشاركة نخبة من أبرز المسؤولين والقادة والشركات العالمية في سلسلة لقاءات القمة الرقمية العالمية الافتراضية التي تنظمها شبكة فايننشال تايمز بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، هو أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول العالم.
وقال معاليه:” إن من شأن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير بشكلٍ كبير على قدرة الأسواق على التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الجائحة خصوصاً في البلدان النامية “.
ونوّه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو محرك للنمو العالمي والابتكار والتمكين وفرص العمل، مؤكدًا الالتزام الذي قطعه وزراء مجموعة العشرين للعمل معًا لتعزيز التجارة والاستثمار.
وستناقش سلسلة لقاءات القمة التي تقام على مدى أربعة أيام (21-22-28-29) أكتوبر الجاري 2020، الجهود العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة، بمشاركة مسؤولي التجارة والاستثمار من الحكومات وقادة الأعمال والقطاع الخاص في العالم.
وستنطلق سلسلة اللقاءات الافتراضية تحت شعار “إطار عمل جديد لتنمية شاملة”، تتناول الأولويات الرئيسة لمجموعة العشرين والجهود المبذولة لدعم إعادة بناء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والتوظيف والاقتصاد الرقمي.
وتشير بيانات صادرة عن الأونكتاد (UNCTAD) إلى توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (40%) تقريباً في عام 2020، وانكماش في الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع مناطق العالم، وذلك نتيجة للجائحة.
يذكر أن القمة العالمية الرقمية ستشهد مشاركة قادة الأعمال وكبار المسؤولين في الشركات العالمية مثل ماستر كارد، ومايكروسوفت، وفودا فون، وهوندا وغيرها، كما ستتناول عددًا من المحاور والموضوعات من أبرزها بناء الاقتصاد الرقمي، والتنمية المستدامة، وتعزيز التوظيف واكتساب المهارات.

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