إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف

المناطق - الجوف

نجح -بفضل الله- فريق طبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إنهاء معاناة مريض عشريني لديه إصابة سابقة في العمود الفقري آثر حادث مروري طيلة أريع سنوات تقريبًا من حصوات تشكلت في المثانة مسبِّبة له بعض المضاعفات؛ حيث كانت المريض يشكو من مشاكل حادة أثناء التبول، بالإضافة إلى انحباس متكرر في البول.

وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الحالة، تبين وجود حصوة كبيرة في المثانة البولية. وبناءً على ذلك، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي ، لإزالة الحصوة (بحجم 5 سم) من المثانة. وقد تكللت العملية بالنجاح، واستقرت حالة المريض، ولله الحمد.