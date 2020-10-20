احدث الأخبار

إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف
منطقة الجوف
 وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة القصيم
 الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال
منطقة الجوف
 “الصحة”: تسجيل (385) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات المؤكدة في المملكة يقترب من 343 ألف حالة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وفد المنطقة في مهرجان الجنادرية
منطقة الحدود الشمالية
 تعليم تبوك يواصل تنفيذ الاختبارات التحصيلية لقياس مستوى التحصيل الدراسي
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8533.00 نقطة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهورية كينيا لدى المملكة
المنطقة الشرقية
إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف

إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف

منطقة الجوف
وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي

وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي

أبرز المواد
أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

منطقة القصيم
الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال

الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال

منطقة الجوف

إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف

إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف
http://almnatiq.net/?p=914026
المناطق - الجوف
نجح -بفضل الله- فريق طبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إنهاء معاناة مريض عشريني لديه إصابة سابقة في العمود الفقري آثر حادث مروري طيلة أريع سنوات تقريبًا من حصوات تشكلت في المثانة مسبِّبة له بعض المضاعفات؛ حيث كانت المريض يشكو من مشاكل حادة أثناء التبول، بالإضافة إلى انحباس متكرر في البول.
وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الحالة، تبين وجود حصوة كبيرة في المثانة البولية. وبناءً على ذلك، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي ، لإزالة الحصوة (بحجم 5 سم) من المثانة. وقد تكللت العملية بالنجاح، واستقرت حالة المريض، ولله الحمد.

روابط ذات صلة

الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال

الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال
رئيس جامعة الجوف يزور كلية الآداب ويؤكد على أهمية تطبيق الجودة والعمل على جودة المخرجات

رئيس جامعة الجوف يزور كلية الآداب ويؤكد على أهمية تطبيق الجودة والعمل على جودة المخرجات
صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي

صحة الجوف تنظم الكرنفال الصحي الطريق وردي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*