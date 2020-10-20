احدث الأخبار

محافظ البكيرية يدشّن شعار مهرجان عدسة وريشة الأول بالمنطقة
منطقة القصيم
 إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف
منطقة الجوف
 وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة القصيم
 الدكتور محمد الشايع يتفقد سير العملية التعليمية في كلية الأعمال
منطقة الجوف
 “الصحة”: تسجيل (385) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات المؤكدة في المملكة يقترب من 343 ألف حالة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وفد المنطقة في مهرجان الجنادرية
منطقة الحدود الشمالية
 تعليم تبوك يواصل تنفيذ الاختبارات التحصيلية لقياس مستوى التحصيل الدراسي
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8533.00 نقطة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. ( آلة لنقل وإعادة زراعة ) الأشجار المعترضة للمشاريع
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران
المنطقة الشرقية
محافظ البكيرية يدشّن شعار مهرجان عدسة وريشة الأول بالمنطقة

محافظ البكيرية يدشّن شعار مهرجان عدسة وريشة الأول بالمنطقة

منطقة القصيم
إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف

إنهاء معاناة عشريني مع حصوة بحجم 5 سم بالمثانة “بمستشفى متعب” بالجوف

منطقة الجوف
وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي

وزير الاستثمار : انعقاد القمة الرقمية العالمية الافتراضية أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي

أبرز المواد
أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

منطقة القصيم

محافظ البكيرية يدشّن شعار مهرجان عدسة وريشة الأول بالمنطقة

محافظ البكيرية يدشّن شعار مهرجان عدسة وريشة الأول بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=914030
البكيرية - محمد المسلم
دشّن محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة، في مكتبه بمقر المحافظة شعار مهرجان عدسة وريشة الأول بمنطقة القصيم والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية ،بحضور وكيل المحافظة الأستاذ نادر بن فهاد الدوسري وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية وسينطلق مهرجان عدسة وريشة يوم الخميس بعد المقبل الثاني عشر  من الشهر الجاري بمركز الملك عبدالله الحضاري ويستمر عشرة  أيام , وأكّد محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة أن مهرجان عدسة وريشة يأتي ضمن النجاحات التي حققتها محافظة البكيرية بالتميز بالمهرجانات، وبين “الخليفة” أن هناك مهرجانات أخرى ستقام في هذا العام وستكون مختلفة بتنوعها وهذا يأتي تأكيدا لتوجيه قائد السياحة والداعم الأول للمهرجانات في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بمتابعة دائمة من سمو نائبه واللذين يوليان السياحة في منطقة القصيم جل اهتمامهما حتى تظهر القصيم بأبهى حللها.
من جانبه أكّد الأستاذ عمر بن محمد الفريح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية أن مهرجان عدسة وريشة سيكون مختلفاً بفعالياته ومحتوياته التي تشمل عروض فن الرسم وريش المبدعين وعدسات المصورين والفعاليات المصاحبة
وقدم “الفريح” في ختام حديثه شكره لسمو أمير القصيم وسمو نائبه على دعمهم الدائم والكبير للمهرجانات بالمنطقة , متمنياً أن يحقق مهرجان عدسة وريشة النجاح ليعكس على ماحققته المنطقة من نجاح في المهرجانات بمختلف أنواعها .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير القصيم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي
الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يسلم أجهزة لوحية لعدد من طلاب وطالبات تعليم القصيم
أمين عام غرفة القصيم يعقد اجتماعاً مع كافة منسوبي الغرفة

أمين عام غرفة القصيم يعقد اجتماعاً مع كافة منسوبي الغرفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*