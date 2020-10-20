محافظ البكيرية يدشّن شعار مهرجان عدسة وريشة الأول بالمنطقة

البكيرية - محمد المسلم

دشّن محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة، في مكتبه بمقر المحافظة شعار مهرجان عدسة وريشة الأول بمنطقة القصيم والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية ،بحضور وكيل المحافظة الأستاذ نادر بن فهاد الدوسري وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية وسينطلق مهرجان عدسة وريشة يوم الخميس بعد المقبل الثاني عشر من الشهر الجاري بمركز الملك عبدالله الحضاري ويستمر عشرة أيام , وأكّد محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة أن مهرجان عدسة وريشة يأتي ضمن النجاحات التي حققتها محافظة البكيرية بالتميز بالمهرجانات، وبين “الخليفة” أن هناك مهرجانات أخرى ستقام في هذا العام وستكون مختلفة بتنوعها وهذا يأتي تأكيدا لتوجيه قائد السياحة والداعم الأول للمهرجانات في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بمتابعة دائمة من سمو نائبه واللذين يوليان السياحة في منطقة القصيم جل اهتمامهما حتى تظهر القصيم بأبهى حللها.

من جانبه أكّد الأستاذ عمر بن محمد الفريح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية أن مهرجان عدسة وريشة سيكون مختلفاً بفعالياته ومحتوياته التي تشمل عروض فن الرسم وريش المبدعين وعدسات المصورين والفعاليات المصاحبة

وقدم “الفريح” في ختام حديثه شكره لسمو أمير القصيم وسمو نائبه على دعمهم الدائم والكبير للمهرجانات بالمنطقة , متمنياً أن يحقق مهرجان عدسة وريشة النجاح ليعكس على ماحققته المنطقة من نجاح في المهرجانات بمختلف أنواعها .