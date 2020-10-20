مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قادة المدارس

رأس سعادة مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اللقاء الفصلي لقادة المدارس عن بعد مساء اليوم بحضور مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي وأمين لجنة القيادة المدرسية الأستاذ عبدالرحمن بن منصور البراك، وعن بعد رؤساء أقسام الشؤون التعليمية وقادة المدارس

بداية رحب سعادة مدير التعليم د.خالد الراجح بالجميع وقدم خلال مداخلته رسائل تربوية تضمنت الشكر والتقدير والدعوات الصادقة لقيادتنا الحكيمة على ما يلقاه التعليم ومنسوبيه من رعاية ومتابعة وحرص على صحة الجميع وكذلك قدم شكره لمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة على الدعم والمساندة والمتابعة الدقيقة لسير العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات كما شكر منسوبي تعليم البكيرية على ما بُذل ويُبذل للميدان التربوي والتعليمي خلال جائحة كورونا ، مذكراً بالدور الفاعل للقادة والمعلمين من خلال ” منصة مدرستي التعليمية ” والتعليم عن بُعد والتحديات التي تم التغلّب عليها – بفضل الله – ثم بدعم الدعم الفني في الإدارة ووزارة التعليم بعدها استعرض جدول الأعمال من أهمها أبرز التوجهات المستقبلية وأهم خطط الإدارة، إضافة لعدد من الموضوعات الهادفة وتكثيف تدريب الطلاب على طريقة التعامل مع الاختبارات عن بعد ، ورفع المستوى التحصيلي والتعليمي للطلاب وكذلك متابعة حضور الطلاب خلال منصة مدرستي وبرنامج نور.

وناقش الاجتماع العديد من المحاور التعليمية والتربوية اشتملت على الدور الفاعل لقائد المدرسة في تعزيز التحصيل الدراسي وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعليم وكذلك تشجيع المجتمع التعليمي على التفاعل مع مسابقة مدرستي الرقمية .

وثمن مدير التعليم جهود قادة المدارس لتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لخدمة العملية التعليمية عن بعد مؤكدًا أهمية الدور القيادي والتربوي الذي يقوم به قائد المدرسة الذي ينعكس إيجابًا على أداء المعلمين خلال منصة مدرستي، منوهًا بأهمية العناية بذلك ومتابعته بصورة مستمرة ومتابعة تنفيذ المعلمين لتوصيات المشرفين ، التي هي محل متابعة واطلاع من قيادات الإدارة .

وكما تخلل ذلك مداخلات القيادات التربوية حول التجارب والمقترحات والمعوقات التي قد يواجهونها خلال التعامل مع منصة مدرستي.