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مدير تعليم الجوف :يعتمد مجلس المنطقة التعليمي

مدير تعليم الجوف :يعتمد مجلس المنطقة التعليمي

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مدير تعليم الجوف :يعتمد مجلس المنطقة التعليمي

مدير تعليم الجوف :يعتمد مجلس المنطقة التعليمي
http://almnatiq.net/?p=914037
المناطق - الجوف

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، تشكيل مجلس التعليم بمنطقة الجوف للعام الدراسي الحالي.
وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بمنطقة الجوف منور بن حويطي السرحاني أن المجلس يختص بدراسة الموضوعات التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية المحالة إليه، واقتراح السبل الكفيلة بتطوير أعمال إدارة التعليم، واقتراح تنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة الهادفة بين أقسام إدارة التعليم، ودعم خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية.
وقال إن المجلس تكون من المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي رئيساً، وعضوية كل من:
م
الاسم
العمل
الإدارة/المكتب
المهمة
1
د. محمد بن عبدا لله الثبيتي
مدير إدارة التعليم بمحافظة القريات
القريات
نائبا للرئيس
2
د. ساري بن سالم الفهيقي
ولي أمر
سكاكا
عضوا
3
هاشم بن محمود الشريف
ولي أمر
القريات
عضوا
4
د. أشرف بن بشير الدرباس
ولي أمر
دومة الجندل
عضوا
5
جمعة بن جارد الشراري
مشرف تربوي
طبرجل
عضوا
6
البندري بنت خلف النوري
مشرفه تربوية
القريات
عضوا
7
عبدالله بن قبلان العنزي
قائد مدرسة
القريات
عضوا
8
منصورة بنت مهلل الرويلي
قائدة مدرسة
سكاكا
عضوا
9
جمال بن شايح الرويلي
معلم
سكاكا
عضوا
10
ليلى بنت مريكي الرويلي
معلمة
صوير
عضوا
11
خالد بن سعود الرويلي
طالب
صوير
عضوا
12
أحمد بن مفرح العنزي
طالب
القريات
عضوا
13
نادر بن حميد الشراري
طالب
طبرجل
عضوا
14
العنود بنت سعد الرضي
طالبة
سكاكا
عضوا
15
أريج بنت عبدالرحمن السردي
طالبة
القريات
عضوا
16
ميسم بنت عادل الريس
طالبة
دومة الجندل
عضوا
17
منور بن حويطي السرحاني
أمين أمانة إدارات التعليم
الجوف
عضوا وأميناً

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