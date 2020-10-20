أمير منطقة الجوف يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد

المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف -عبر الاتصال المرئي- اليوم، على مستجدات التعليم وجهود وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بالجوف للتعليم -عن بُعد- وللتعليم الإلكتروني.

جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بمشاركة أعضاء مجلس المنطقة و عدد من مساعدي مدير التعليم.

وأوضح الغامدي أن القرارات المتخذة لسير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، متوائمة مع توجه الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا تكامل الجهود على المستويات كافة للانتقال بالتعليم إلى مأمن مستمر من خلال التعلم عند بعد.

من جانبها استعرضت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع جهود وزارة التعليم، حيث سارعت الوزارة للانتقال لمرحلة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ضمن خطة محكمة للخروج بالأهداف التعليمية وضمن إطار تطويري تعمل وزارة التعليم على تحديد أبعاد مهمة لعملية التعليم الإلكتروني بالإضافة إلى تحسينها بشكل مستمر بما يضمن تجويدها.

فيما قدم مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان عرضاً عن جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف , مبينا أن الإدارة العامة انطلقت بتشكيل وإنشاء غرفة للعمليات تجتمع يومياً لمتابعة تفاصيل العمل في مكاتب التعليم وفي المدارس وتقدم التقرير اليومي لمدير التعليم، وتشكيل لجان للدعم الفني على ثلاث مستويات مستوى المدارس ومستوى مكاتب التعليم ومستوى الإدارة، مشيراً إلى أن الإدارة استعدت وأودعت ما يزيد على 7 ملايين ريال لميزانيات المدارس، وإيداع أكثر من مليوني ريال من مؤسسة تكافل في حسابات المدارس للطلاب الذين يتبعون هذه المؤسسة كما أمنت أجهزة حاسوبية لنفس الشريحة من الطلاب، ووفرت الإدارة شرائح انترنت لتمكين الطلاب من الدخول على منصة مدرستي، وأطلقت مسابقة مدرستي الوزارية بتشكيل اللجان الخاصة بها.

واستعرض منصة قياس مؤشرات الأداء ومراقبة العمليات “الداش بورد” حيث كانت نسبة حضور الطلاب على منصة مدرستي 96% على مستوى المنطقة ونسبة دخول المعلمين 100% ونسبة دخول قادة المدارس 100% والمشرفين التربويين 100% على مستوى المنطقة.

ثم دشن سموه منصة مدرستي، كما شارك سموه أبناءه الطلاب حصة دراسية عبر المنصة.

فيما تفقدت سمو حرم أمير منطقة الجوف استعداد مدارس البنات للعام الدراسي الجديد.

وختم اللقاء بعرض بعض الحالات الإنسانية والتربوية، كما استمع سموه لمداخلات أعضاء ومجلس المنطقة ومرئياتهم, حيث ثمنوا الجهود التي قامت بها إدارات التعليم بالمنطقة خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسباب جائحة كورونا، ومتابعة سموه لتلك الجهود .

وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للجميع التوفيق في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.