مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين وضع ثقته في المرأة السعودية وعزز دورها في مسيرة البناء والتنمية

المناطق - الرياض

رفعت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينها مساعداً لرئيس مجلس الشورى.

وقالت الدكتورة حنان الأحمدي في تصريح بهذه المناسبة:» إن صدور الأمر الملكي بتعييني مساعداً لرئيس المجلس انعكاس لثقة قيادتنا الرشيدة في المرأة السعودية ودعما كبيراً لها وامتداداً لنهج المملكة العربية السعودية في التطوير والتنمية، وأتطلع بمشيئة الله أن أكون عند هذه الثقة الكريمة، وأن أستطيع الوفاء بمسؤوليات هذا الموقع المهم الذي يجسد ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من دعم واهتمام بمجلس الشورى ودوره في مسيرة النهضة في بلادنا، وحرصهما – أيدهما الله – على تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار الوطني وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في المجالات كافة».

وأكدت أن مجلس الشورى يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دولياً من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرة الى أن هذا الدور يتنامى في ظل ما يحظى به المجلس من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وأعربت عن تطلعها للإسهام في الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة المجلس وأعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن.

أبرز المشاركات العلمية والرسمية

• عضو وفد مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس إلى جمهورية فرنسا 20-25 أكتوبر 2019

• عضو وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس إلى دولة الأمارات العربية المتحدة فبراير 2019

• عضو وفد المملكة برئاسة معالي مديرة جامعة الأميرة نورة إلى منتدى التمكين المرأة الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية , تونس و نوفمبر2018.

• مرشح المملكة للمشاركة في ورشة عمل بعنوان (المرأة الخليجية في عيون العالم.. إبداع وتميز) المنعقدة ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون المنعقدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية. الكويت نوفمبر 2018.

• عضو وفد المملكة إلى منظمة الأمم المتحدة برئاسة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، للمشاركة في أعمال الدورة 62 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ، والتي تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتأسست عام 1946، لتعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية، ومختلف المواضيع التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين . نيويورك مارس 2019. وفيه قدمت ورقة بعنوان: (Empowerment of Saudi Women through participation in Decision Making and Legislative Process)

• عضو وفد مجلس الشورى إلى البرلمانين الأوروبي والبلجيكي للقاء المسؤولين في البرلمانين و أكتوبر 2017

• عضو وفد لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية المشارك في زيارة رسمية للبرلمان الفرنسي ، مايو 2016

• مشارك في الحلقة التطبيقية الإقليمية لبرلماني دول مجلس التعاون الخليجي والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ، الكويت ، أبريل 2015ز

• عضو وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية المشارك في زيارة رسمية إلى واشنطن، مايو 2014.

• عضو وفد المجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، كيتو-الأكوادور، مارس 2013

• المشاركة في حلقة نقاش بعنوان: “المشاركة السياسية للمرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، منتدى القيادات النسائية العربية، مؤسسة دبي للمرأة.