احدث الأخبار

رئيس جامعة حائل يكرم الزامل بمناسبة فوزه في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة ASQ
منطقة حائل
 جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير تفعّل اليوم العالمي لسرطان الثدي
منطقة عسير
 أمير الحدود الشمالية يطلع على مشروعات “الطيران المدني” في المنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 “التحلية” تتأهب لبدء الضخ من مشروع “نظام نقل مياه الطائف – تربة/رنية/الخرمة”
منطقة الرياض
 جامعة الباحة تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الثلاثاء القادم
منطقة الباحة
 مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين وضع ثقته في المرأة السعودية وعزز دورها في مسيرة البناء والتنمية
منطقة الرياض
 أمير منطقة الجوف يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد
منطقة الجوف
 مؤسسة “مسك الخيرية” تختتم مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في نسخته الثانية بفوز 5 مشاريع مبتكرة
أبرز المواد
 في تجربة ناجحة بمجمع إرادة بالرياض.. مواقع التواصل ينجح في إقناع مرضى بالعلاج من الإدمان والأمراض النفسية
منطقة الرياض
 رئيس هيئة السوق المالية يرأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الأكاديمية المالية
أبرز المواد
 مدير تعليم الجوف :يعتمد مجلس المنطقة التعليمي
منطقة الجوف
 مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قادة المدارس
منطقة القصيم
رئيس جامعة حائل يكرم الزامل بمناسبة فوزه في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة ASQ

رئيس جامعة حائل يكرم الزامل بمناسبة فوزه في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة ASQ

منطقة حائل
جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير تفعّل اليوم العالمي لسرطان الثدي

جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير تفعّل اليوم العالمي لسرطان الثدي

منطقة عسير
أمير الحدود الشمالية يطلع على مشروعات “الطيران المدني” في المنطقة

أمير الحدود الشمالية يطلع على مشروعات “الطيران المدني” في المنطقة

منطقة الحدود الشمالية
“التحلية” تتأهب لبدء الضخ من مشروع “نظام نقل مياه الطائف – تربة/رنية/الخرمة”

“التحلية” تتأهب لبدء الضخ من مشروع “نظام نقل مياه الطائف – تربة/رنية/الخرمة”

منطقة الرياض

جامعة الباحة تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الثلاثاء القادم

جامعة الباحة تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=914057
المناطق - واس

أعلنت جامعة الباحة عن فتح بوابة القبول للتقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا وذلك خلال الفترة من 10 – 21 من شهر ربيع الأول الجاري وذلك من خلال الربط https://bu.edu.sa/ar/full-content-news/-/asset_publisher/5834441?redirect=%2Fweb%2Fdeanship-of-graduate-education&groupId=182031&s=08 .
وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الباحة الدكتور سعيد بن أحمد الغامدي، أن 15 برنامجًا جديدًا للدراسات العليا قد اعتُمدت، تشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية تقدمها سبع كليات بالجامعة، مؤكدًا أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.
وبين حرص العمادة إلى تفعيل التقنية ونشرها من خلال نقل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات إلكترونية، وذلك ضمن خطتها التطويرية القادمة وفق نسق المناهج العلمية لتسيير وتسهيل الدراسة ببرامج الدراسات العليا بمختلف آلياتها ليضيف الكثير للمجتمع، حاثًا الجميع على ضرورة الاطلاع على شروط القبول والالتزام بها لتحقيق الالتحاق بتلك البرامج.

روابط ذات صلة

أمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة

أمير الباحة يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة
أمير منطقة الباحة يدشن النظام الإلكتروني لإدارة لجان الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة الباحة يدشن النظام الإلكتروني لإدارة لجان الإسكان التنموي بالمنطقة
مبيعات مهرجان الزيتون الأول بالباحة قاربت نصف المليون ريال

مبيعات مهرجان الزيتون الأول بالباحة قاربت نصف المليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*