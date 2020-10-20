أمير الحدود الشمالية يطلع على مشروعات “الطيران المدني” في المنطقة

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع مناقشة مشروعات الطيران المدني في المنطقة, بحضور مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمشاريع خالد بن إبراهيم الرميح، والوفد المرافق.

واطلع سموه خلال الاجتماع على مشروعات وخطط الهيئة الحالية والمستقبلية للطيران المدني, وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة, داعياً إلى أهمية مواصلة العمل لاستكمال البنية التحتية اللازمة وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين, لما للنقل الجوي وتوفر الرحلات المحلية والدولية من أهمية في جودة الحياة للسكان وتعزيز الجاذبية للمنطقة، متطلعًا لأن تؤدي مطارات المنطقة دورًا كبيرًا في دعم المقومات الاقتصادية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- غير المحدود لقطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي، بما ينسجم مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030م.

وتناول الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة خلال جائحة كورونا وما اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني من إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان رحلة سفر آمنة في المطارات السعودية.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي.