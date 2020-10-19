جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير تفعّل اليوم العالمي لسرطان الثدي

المناطق - عسير

نظمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة عسير في مقر الجمعية بأبها برنامجاً توعوياً باليوم العالمي لسرطان الثدي لهذا العام 2020م ، وذلك بالتعاون مع جمعية زهرة بمنطقة عسير ، هذا وقد تم توزيع منشورات توعوية بسرطان الثدي لدى النساء وكيفية الوقاية منه ، كما اشتملت على توضيح أعراضه وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المستمرة للنساء وخاصة بعد عمر الأربعين لأنهن الأكثر إصابة من خلال الاحصائيات الطبية ، وقدم مقهى رشفه للقهوة المختصة بأبها خلال البرنامج عددا من القهوة الباردة حاملة شعار الفعالية كنوع من الدعم والمسؤولية الاجتماعية ، تم توزيعها على الزوار ومنسوبات المركز .