رئيس جامعة بيشة يدشن المسابقات الثقافية والأنشطة الطلابية

المناطق - عسير

دشن سعادة رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي اليوم الثلاثاء (3 ربيع الأول 1442هـ) الدورة الجديدة من المسابقات الثقافية والأنشطة الطلابية التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب للعام الجامعي 1442هـ، بحضور بعض منسوبو الجامعة.

وأكد الدكتور صفحي على أهمية هذه المسابقات والأنشطة ودورها في غرس المبادئ والقيم الدينية والوطنية، والمحافظة على مكتسبات الوطن والتنافس الشريف وتعزيز المهارات والمواهب الطلابية، والعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم لخدمة الفرد والمجتمع. مضيفًا بأنها تحقق أهداف النشاط الطلابي اللاصفي، وتسعى لاكتشاف المواهب وقدرات الطلاب واكسابهم المهارات اللازمة، وإذكاء روح التنافس بما يعود بالنفع عليهم.

وتتضمن المسابقات الثقافية على مسابقات: حفظ القرآن الكريم، حفظ الأحاديث النبوية، والأفلام الوثائقية “الإنتاج المرئي”، وفن التصوير، والأعمال التطوعية، ونجم الجامعة، ودرة الجامعة، والنص المسرحي، والقصة القصيرة، وإعلامي المستقبل، والبحث العلمي.