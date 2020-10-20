العواشز يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير

المناطق - عسير

استقبل الأستاذ علي بن عبدالله العواشز محافظ الأمواه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس / عبدالله الويمني والفريق المرافق له وذلك في زيارته للمحافظه .

في بداية اللقاء رحب ” العواشز ” بالمهندس الويمني ثم بعد ذلك تمت مناقشة العديد من الطلبات و الموضوعات المتعلقة بالبيئه والمياه والزراعة بمحافظة الأمواه والمراكز المرتبطه .

حضر اللقاء عدد من المشائخ والنواب والأعيان بالمحافظة .