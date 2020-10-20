استقبل الأستاذ علي بن عبدالله العواشز محافظ الأمواه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس / عبدالله الويمني والفريق المرافق له وذلك في زيارته للمحافظه .
في بداية اللقاء رحب ” العواشز ” بالمهندس الويمني ثم بعد ذلك تمت مناقشة العديد من الطلبات و الموضوعات المتعلقة بالبيئه والمياه والزراعة بمحافظة الأمواه والمراكز المرتبطه .
حضر اللقاء عدد من المشائخ والنواب والأعيان بالمحافظة .
العواشز يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير
استقبل الأستاذ علي بن عبدالله العواشز محافظ الأمواه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس / عبدالله الويمني والفريق المرافق له وذلك في زيارته للمحافظه .
التعليقات (٠) اضف تعليق