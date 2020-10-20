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مدير تعليم جدة يرأس اجتماع تنفيذية ” مسابقة مدرستي” الرقمية

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العواشز يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير

العواشز يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=914090
المناطق - عسير

استقبل الأستاذ علي بن عبدالله العواشز محافظ الأمواه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس / عبدالله الويمني والفريق المرافق له وذلك في زيارته للمحافظه .
في بداية اللقاء رحب ” العواشز ” بالمهندس الويمني ثم بعد ذلك تمت مناقشة العديد من الطلبات و الموضوعات المتعلقة بالبيئه والمياه والزراعة بمحافظة الأمواه والمراكز المرتبطه .
حضر اللقاء عدد من المشائخ والنواب والأعيان بالمحافظة .

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