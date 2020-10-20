مؤسسة “مسك الخيرية” تختتم مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في نسخته الثانية

المناطق - الرياض

اختتمت مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بنسخته الثانية يوم أمس الاثنين افتراضياً، خلال منتدى مسك العالمي، بفوز 5 مشاريع ناشئة مبتكرة، والتي قدمت حلولاً إبداعية لعدد من المشكلات التي تواجهها دول العالم اليوم، وذلك من أصل ١٠٠ مشروع، اُختيرت من 175,000مشارك، من 200 دولة حول العالم.

حيث مر المتسابقون بمراحل عدة لاختيار المشاريع الأفضل، التي خضعت للتقييم والتطوير، وأخيراً حظيت بفرصة العرض أمام الجمهور المشارك في منتدى مسك العالمي، الذي يعد أكبر منصة عالمية شبابية.

وتنوعت مجالات المشاريع المشاركة في المسابقة التي نظمتها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية”، ممثلة في مركز المبادرات، وبالتعاون مع شبك ريادة الأعمال العالمية (GEN)، ومؤسسة التعليم والقيادة، لتشمل الكيمياء الحيوية، والاحتياجات الخاصة، والبيئة وحماية المرضى وكبار السن.

المركز الأول لشركة تكنولوجية

وحصد المركز الأول شركة “TurtleTree Labs” وهي أول شركة تكنولوجية حيوية تنتج الحليب بشكل مستدام، باستخدام التكنولوجيا القائمة على الخلايا. فيما أحرز المركز الثاني شركة “Flite Material Sciences” والتي تستخدم الليزر لتغيير سطح المواد، كطبقة حماية لها لمنعها من الصدأ ومسببات الأمراض. وجاء في المركز الثالث “Genecis Bioindustries Inc” والتي تعمل على تحويل النفايات العضوية إلى منتجات حيوية عالية القيمة.

وحصدت الشركة السعودية ” BrightSign” المركز الرابع، والتي طورت قفاز ذكي؛ قادر على ترجمة لغة الإشارة لنصوص أو حديث صوتي، لمساعدة فئة الصم والبكم في التواصل مع الآخرين بلغة مفهومة. وأخيراً جاءت شركة ” Rubitection ” في المركز الخامس بمشروع لاكتشاف الإصابات الجلدية، وهو جهاز يدوي منخفض التكلفة للكشف المبكر عن تقرحات الفراش.

وبالإضافة للجوائز الخمسة، منحت المسابقة 4 جوائز إضافة متنوعة للشركات الناشئة، تقدر كل منها بقيمة ٥٠ ألف دولار، والتي كانت لأفضل مشروع ذو تأثير اجتماعي، وأفضل فكرة مشروع، وأفضل مشروع نامي وأفضل مشروع في المرحلة المبكرة “مرحلة التفكير”.

مشاركة الحضور في التصويت

هذا واتاحت المسابقة للحضور مشاركة لجنة التحكيم في التصويت للمشاريع المرشحة واختيار الفائز منها، والتي ضمت 4 محكمين هم: صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “KBW Ventures “، و “ريتش أغاروال” المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ومساكن مجموعة ” OYO ” الهندية، و “جف هوفمان” رئيس مجلس الإدارة في شبكة ريادة الأعمال العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، و”كيفن أوليري” رئيس مجلس إدارة شركة ” O’Shares ETFs” الكندية.

يستعد الشباب لبدء مشاريعهم المبتكرة

وحول ذلك قال عبد الرحمن السحيمي، رئيس برنامج كأس العالم لريادة الأعمال EWC وريادة الأعمال في مؤسسة مسك: “أهنئ كل من المتأهلين الـ 100 الذين شاركوا في المنافسة بقوة خلال اليومين الماضيين، وخاصة المتسابقين الذين وصلوا لختام نهائيات كأس العالم وحصدوا المراكز الأولى، والذين أصبح لديهم الآن فرصة سانحة لبدء مشاريعهم المبتكرة، والانطلاق في رحلة من الإنجاز والنجاح، بدعم المجتمع العالمي من الشركاء والمتعاونين “.

رواد الأعمال قادة بالفطرة في أوقات الأزمات

فيما ذكر جوناثان أورتمانز، رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال أن رواد الأعمال هم قادة بالفطرة في أوقات الاضطرابات والأزمات، مشيراً إلى أن كأس العالم لريادة الأعمال يساعدهم اليوم على البدء والتوسع في هذا الوقت المهم للغاية، الذي يواجه في العالم جائحة كورونا. وأضاف: “لقد برزت هذه الشركات الناشئة كأفضل وألمع مجموعة من 175000 من 200 دولة والتي ستساعد بدورها في إعادة بناء الوظائف والاقتصاد العالمي بشكل أقوى “.

ريادة الأعمال الواعية اجتماعيًا ستغير حياتنا

وبدوره قال شيف كيمكا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم والقيادة العالمية: “أجبرنا فيروس كوفيد -19 جميعًا على التكيف مع الظروف غير المتوقعة، والأهم من ذلك أنه أجبر العديد من رواد الأعمال على التركيز على نماذج أعمالهم وتكييفها مع هذا الوضع الجديد. وعلى الرغم من التحديات فإن غالبية المتأهلين للتصفيات النهائية لديهم حلول تركز على التأثير الاجتماعي والاستدامة. أعتقد اعتقادًا راسخًا أن ريادة الأعمال الواعية اجتماعيًا ستغير حياتنا، والنهائيات العالمية دليل على وجود رواد أعمال رائعين لديهم أفكار رائعة على استعداد ليكونوا قادة اليوم والمستقبل لغد أفضل. ”

وعلق المحكم “كيفن أوليري” على المشاريع المشاركة بأنها تتميز بقدرتها على الاستمرارية وهي ما يحتاجه السوق العالمي. فيما ذكر “جف هوفمان” أن المشاريع المشاركة تمتلك أفكار مبتكرة قابلة للتطوير والتحسين لتحل العديد من المشكلات التي يواجهها العالم.

وتعتبر مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال واحدة من أهم المسابقات حول العالم، التي تهتم بالمشاريع الناشئة المبتكرة، والتي تقدم حلولاً للعديد من المشاكل التي تواجهها الدول اليوم، كما تتيح الفرصة لكافة المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس على اللقب.

وهي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والأخذ بأيديهم بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، كما توفر فرصة مميزة للحصول على التدريب، والالتقاء برواد الأعمال والوصول لمنصات داعمة في هذا المجال؛ لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال وصقل مهاراتهم والتقدم بأفكارهم لمشاريع فعّالة في السوق العالمي.