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مدير تعليم جدة يرأس اجتماع تنفيذية ” مسابقة مدرستي” الرقمية

مدير تعليم جدة يرأس اجتماع تنفيذية ” مسابقة مدرستي” الرقمية

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مدير تعليم جدة يرأس اجتماع تنفيذية ” مسابقة مدرستي” الرقمية

مدير تعليم جدة يرأس اجتماع تنفيذية ” مسابقة مدرستي” الرقمية
http://almnatiq.net/?p=914105
المناطق - اجدة

ترأس المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم “الثلاثاء” اجتماع اللجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي الرقمية بالإدارة بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة مديري ومديرات المكاتب والإدارات ذات العلاقة عبر برنامج Zoom.
وتم خلال الاجتماع استعراض آلية المسابقة التي تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وذلك من خلال ثلاث مجالات وهي التعليم والتثقيف والإعلام والتدريب وتستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بالإضافة للمهتمين بالتعليم الإلكتروني والإعلام.
وقدم المسعودي الشكر لمركز التميز المؤسسي على إعداد مثل هذه المسابقة النوعية راجيا للجميع التوفيق والسداد.
يُذكر أن المرحلة الأولى من المسابقة التي انطلقت على مستوى مدارس جدة بنين – وبنات تشهد تفاعلًا ومشاركة واسعة من المجتمع التعليمي وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركات متنوعة وهادفة من المنتجات الإعلامية والتعليمية التوعوية تتعلق بمنصة “مدرستي” حيث سترشح الأعمال المميزة منها في لمرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم التي بدورها ستجري عملية فرز للأعمال المرشحة للمرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم، حيث سيتم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من من قبل إدارة الإعلام والاتصال
والتحكيم النهائي للمنتجات وإعلان النتائج على مستوى الإدارة.

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