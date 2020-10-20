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الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

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مدير تعليم جدة يرأس اجتماع تنفيذية ” مسابقة مدرستي” الرقمية

مدير تعليم جدة يرأس اجتماع تنفيذية ” مسابقة مدرستي” الرقمية

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الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني
http://almnatiq.net/?p=914108
المناطق - رفحاء /

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ من الـ 7 وحتى الـ 16 من شهر ربيع الثاني المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة قبولي.
ودعت الكلية المهتمين لزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا، http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

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