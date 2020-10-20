مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ندوة الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية غدًا

المناطق - الرياض

تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السابعة والنصف مساء غد ، ندوة افتراضية تبث عن بعد عبر منصات المكتبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعقد الندوة بعنوان” الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية”.

ويشارك بالندوة كل من الدكتور عبدالقادر المعين مستشار الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الصحة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والدكتور سالم بن فايز العلياني رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد، ويديرها الدكتور حامد بن صافي الشراري المشرف على إدارة الشركات والتعاون الدولي بالجامعة الإلكترونية الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة التعاونية للتحول الرقمي ( رقمن).

وتأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي الشهري الدوري الذي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، حيث تشتمل الندوة على مجموعة من المحاور والأهداف تتمثل في: الذكاء الاصطناعي في ظل رؤية 2030، والمملكة والدخول لعالم المدن الذكية، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الإنسان، وهل ستصبح أوضاع البشر في المستقبل أفضل مما هي عليه اليوم، واندماج الذكاء الاصطناعي تدريجياً في مختلف جوانب الحياة اليومية للبشر، وما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات التعليم، واستيعاب ودمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات المرتبطة بالتعليم، وإمكانات الذكاء الاصطناعى لضمان توفير فرص تعليم شاملة وعادلة وذات جودة، والعوامل التي تساعد في نمو سوق الذكاء الاصطناعي.